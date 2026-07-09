На Ямале снизилась площадь природных пожаров. Но все равно ситуация серьезная

Фото предоставлено КП

На территории Пуровского, Красноселькупского и Надымского районов бушуют 38 природных пожаров общей площадью 10 804,4 гектара. Из них локализованы два возгорания на площади 1 935 гектаров. Это данные на 8:30 утра 9 июля, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В тушении участвуют 578 человек. Вертолеты с водосливным устройством не задействованы, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили 12 природных пожаров площадью 7 852,1 гектаров.

Всего за пожароопасный сезона на территории округа зафиксировано 363 природных возгорания. Огонь повредил 53 6023,2 гектара территории.

Напоминаем, что сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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