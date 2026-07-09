Дмитрий Артюхов и Герман Греф обсудили внедрение ИИ-технологии в медицину и образование на Ямале

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов встретился в Москве с председателем правлениям Сбербанка Германом Грефом. Главные темы - сотрудничество в сфере образования и здравоохранения.

Затронув тему образования, Дмитрий Артюхов рассказал о новоуренгойской «Школе 21. Старт», запущенной совместно в августе прошлого года. Сейчас в ней более 150 ребят бесплатно обучаются робототехнике, 3D-моделированию и программированию.

В новом учебном году планируется запуск курса по программированию на языке C++ и расширение направлений подготовки.

Что касается совместных проектов в сфере медицины, они тоже показывают результаты. Так, с 2024 года ямальцы, страдающие артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью, а также участники СВО и члены их семей, могут наблюдаться у врачей дистанционно.

Еще у жителей Ямала есть возможность раньше выявлять нарушения липидного обмена - одну из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого в регионе развивается новое направление диагностики, основанное на исследовании липидограммы. В прошлом году специальное обучение прошли семь врачей, а кабинеты липидологов открылись в больницах Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма.

А вот сервис Voice2Med помогает врачам. Специалисты надиктовывают ему информацию о пациенте, а тот автоматически переводит речь в текст и заполняет документацию. Это позволяет сократить время рутинной работы и уделять больше внимания больным.

- Сбер - наш надежный партнер в отраслях образования и медицины. Сегодня компания является флагманом инноваций и внедрения искусственного интеллекта, поэтому мы используем их наработки. Это облегчает жизнь ямальцам и делает работу врачей проще, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Следующий шаг - тестирование мультимодального медицинского ассистента GigaDoc на базе искусственного интеллекта, который по видео лица меньше чем за минуту оценивает риски здоровья человека.

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