На Ямале 9 июля 2026 года воздух прогреется до +25 градусов

Погода на Ямале на 9 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 9 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

Температура ночью составит +3...+8 градусов, при натекании облачности до +13. Днем столбики термометров покажут +11…+16 градусов, местами +18...+25.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

9 июля по народному календарю - день Давида Земляничника. Название связано с тем, что именно к этой дате в лесах массово созревала земляника. При этом в церковном календаре 9 июля - день памяти преподобного Давида Солунского (Фессалоникийского), который жил в V-VI веках в греческих Салониках (Солуни). Он избрал путь строгого подвижничества: поселился под миндальным деревом и провел там много лет в молитвах и посте, за что получил дар чудотворения. В народе же его прозвали Земляничником именно из-за связи с земляникой.

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