За первые полгода на Ямале ввели сто тысяч квадратных метров жилья

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

С начала года на Ямале ввели уже сто тысяч квадратных метров жилья. Это 52% от плана на 2026 год, установленного перед округом Минстроем России, сообщили в департаменте строительства и жилищной политики.

Так, за шесть месяцев было сдано более 1 300 квартир, введено в эксплуатацию 27 многоквартирных домов и 207 индивидуальных.

Что касается строящихся домов, их на Ямале 243. А это около 15 тысяч квартир или 749 тысяч квадратных метров жилья.

Кстати, лидеры по количеству построенного жилья в 2025 году стал Новый Уренгой - 26,4 тысяч квадратных метров, затем идет Губкинский с результатом 22,7 тысяч квадратов, а замыкает тройку лидеров Тазовский район - 15,7 тысяч квадратных метров.

- Ямал продолжает сохранять высокую динамику строительства нового жилья. Основной объем - для расселения аварийных домов, - отметили в ведомстве.

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