Больше ста студентов приедут на Ямал для прохождения летней практики

Фото: Андрей Гаранин

Этим летом на Ямал приедут больше ста студентов из тринадцати вузов - от Москвы до Донецка. Всем им предстоит пройти практику, сообщил глава регионального департамента природных ресурсов и экологии Андрей Гаранин.

Первые группы уже работают на Ямале: гидрологи проводят исследования на реке Сеяха, а биологи - в Салехарде, Лабытнанги и Надыме. Позже к ним присоединятся геологи, географы и будущие строители.

- Ребята много работают в полях и помогают Научному центру изучения Арктики. Берут на себя часть серьезных задач, а где-то - подтверждают гипотезы полевыми методами. Это живая, настоящая работа, от которой округу есть польза уже сейчас, - подчеркнул Андрей Гаранин.

Параллельно студенты и аспиранты пишут дипломы и диссертации по Ямалу - по экологии, гидроэкологии и другим направлениям.

Как отметил Андрей Гаранин, многие ребята после таких практик всерьез задумываются о том, чтобы вернуться на Ямал уже молодыми специалистами. И в округе для этого есть все необходимое: гранты, премии и сообщество молодых ученых.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.