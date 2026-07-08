В Салехард приехала съемочная группа программы «Тайны забытых рецептов»

Фото: департамент по делам КМНС ЯНАО

В Салехарде идут съемки программы «Тайны забытых рецептов», выходящей на федеральном телеканале «Ключ». Об этом сообщил окружной департамент по делам КМНС.

Ведущие - шеф-повар Денис Богославский и путешественник Антон Зайцев - приехали за главным сокровищем Севера - забытыми рецептами блюд традиционной кухни коренных народов.

Это не просто кулинарное тревел-шоу, а настоящее расследование, ведь его лавная миссия - возродить старинные блюда. Зрителям покажут особенности жизни в настоящем стойбище и национальные виды спорта, расскажут уникальные истории о Ямале и рецепты традиционной кухни.

По словам шеф-редактора съемочной группы Анна Неделько, Салехард встретил их солнцем, а люди согрели так, как не согреет ни одна куртка.

- Совсем скоро ребята приготовят для нас торт «Сердце Арктики». Наш шеф Денис уже взял рецепт на вооружение - будем воссоздавать эту магию в ресторане «Охота», - добавила Анна.

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