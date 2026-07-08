«Семья - это источник сил и вдохновения»: Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем семьи, любви и верности

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Ямальцы отмечают День семьи, любви и верности - праздник, особенно важный для нашей страны.

С праздничной датой северян поздравил губернатор Дмитрий Артюхов. В своей речи он отметил, что такие ценности как поддержка, забота, уважение и настоящая любовь всегда имели особое значение для ямальцев.

- Семья - это наш самый надежный тыл, источник сил и вдохновения. На Ямале живут тысячи крепких и дружных семей, которые из поколения в поколение передают добрые традиции и воспитывают детей в любви к своему краю, - сказал губернатор.

Также он подчеркнул, что Ямал остается лучшей территорией детства: строятся современные школы и детские сады, открываются спортивные комплексы и молодежные пространства, расширяются меры социальной поддержки.

- Мы хотим, чтобы каждый ребенок в округе был счастливым, мог раскрыть свой талант и найти свой путь, - добавил глава региона.

Отдельные слова признательности Дмитрий Артюхов выразил многодетным родителям и парам, прожившим душа в душу не один десяток лет. Их стремление к большой семье, опыт и мудрость - настоящий пример для молодежи.

- Искренне желаю всем семьям здоровья, счастья и благополучия! Пусть в ваших домах звучит радостный детский смех, всегда царят мир, согласие и взаимопонимание, - обратился к землякам губернатор.

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