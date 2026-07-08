На Ямале бушуют 39 природных пожаров. Огонь охватил три района

Фото предоставлено КП

На территории Пуровского, Красноселькупского и Надымского районов бушуют 39 природных пожаров общей площадью 16 233,7 гектара. Из них локализованы четыре возгорания на площади 3 231 гектар. Это данные на 8:30 утра 8 июля, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В тушении участвуют 609 человек. Вертолеты с водосливным устройством не задействованы, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили шесть природных пожаров площадью 1 413,1 гектаров.

Всего за пожароопасный сезона на территории округа зафиксировано 354 природных возгорания. Огонь повредил 51 689,4 гектаров территории.

Напоминаем, что сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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