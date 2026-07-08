В Яр-Сале водитель питбайка на скорости въехал в дорожный знак. Он получил травмы

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 7 июля возле дома № 1 по улице Брусничная в Яр-Сале.

- Установлено, что около 19:30 вечера водитель питбайка не справился с управлением и врезался в дорожный знак. В результате он получил телесные повреждения, - прокомментировали в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 5 ДТП, а с начала года 1 920, в которых 10 человек погибли и 148 получили травмы, в том числе 19 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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