В Тарко-Сале установили специальные контейнеры для сбора стекла

Фото: Кирилл Трапезников

В Пуровском районе запустили новый экологический проект - раздельный сбор стекла, а местом для его апробации стал Тарко-Сале. Об этом сообщил глава муниципалитета Кирилл Трапезников.

Первые пять контейнеров установили в микрорайоне Южный и на улице Мезенцева. Всего их будет двадцать.

Проект поддержал региональный оператор «Ямал Экология». Для вывоз стекла выделят специальный мусоровоз. Затем вторсырье направят на мусоросортировочный комплекс в Тарко-Сале, а оттуда - на переработку.

- Пока запускаем проект в пилотном формате. Посмотрим, как он покажет себя в работе. Если жители поддержат инициативу, такие контейнеры появятся в других микрорайонах города и населенных пунктов, - сказал Кирилл Трапезников.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новый Уренгой доставили четыре современных мусоровоза с задней и боковой загрузками.

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