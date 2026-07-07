«Это про изменения в каждой сфере»: Дмитрий Артюхов обсудил предварительные итоги сбора предложений в программу «Ямал-100»

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов провел в Салехарде заседание правительства Ямала. Основным вопросом повестки стало подведение предварительных итогов сбора предложений от жителей в программу развития региона «Ямал-100».

Директор департамента внутренней политики Светлана Твердовская сообщила, что ямальцы направили в программу более трех тысяч предложений. Сейчас их рассматривают и сортируют профильные департаменты, срок - до августа.

- «Ямал-100» - это про качественные изменения в каждой сфере, про безубыточность и эффективную работу отраслей и предприятий в рамках того бюджета, который есть сегодня, без дополнительных сверхвливаний. Мы получили три тысячи инициатив по развитию нашего региона, и каждая из них - это весомый вклад в наше общее будущее. Благодарю земляков за активность, - сказал Дмитрий Артюхов.

Программа включает девять направлений: «Внедряем технологии здоровья», «Создаем связанность территорий», «Формируем новое качество жизни», «Гарантируем безопасность и порядок», «Открываем возможности для предпринимателей», «Инвестируем в человеческий потенциал», «Укрепляем культурный код», «Формируем культуру движения» и «Переводим сервисы в цифру».

Так, в направлении «Гарантируем безопасность и порядок» жители Губкинского и Нового Уренгоя предложили установить дополнительные камеры фотовидеофиксации на дорогах, в общественных местах, подъездах и во дворах. Кроме того, северяне обеспокоены наличием бездомных собак.

В направлении «Формируем новое качество жизни» жители Салехарда, Губкинского, Лабытнанги и Ямальского района затронули тему расселения авариек и ликвидации стихийных свалок.

А блок «Укрепляем культурный код» включает проекты по сохранению языков коренных народов.

Отдельным блоком программы станет тема медицины. Жители озвучили идеи по приведению интерьеров больниц к единому дизайну, обустройству внутри зон отдыха и кафе. Также северяне обратили внимание на сокращение сроков проведения диагностики.

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