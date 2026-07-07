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НовостиПолитика7 июля 2026 8:19

Шурышкарский район готовится проститься со Степаном Коневым, погибшим в ходе СВО

Степан Конев из Шурышкарского района погиб в ходе СВО
Марина Прохорова
Фото: администрация Шурышкарского района

Фото: администрация Шурышкарского района

Шурышкарский район готовится проститься со Степаном Коневым, погибшим в ходе СВО. Печальную новость сообщили в администрации муниципалитета.

Прощание с мужчиной пройдет 8 июля в Мужах. В 12:00 у памятника бойцам, павшим на полях сражений в ходе специальной военной операции, соберутся все, кто знал Степана и хотят проводить его в последний путь.

«Вечная память и слава защитнику Отечества», - говорится в официальных соцсетях мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что жители Мужей и Шурышкар отправили в зону СВО два УАЗа с продуктами и медикаментами. Перед долгой поездкой «фермер» и «буханку» бесплатно отремонтировали на СТО местного предпринимателя. Запчасти и расходники приобрели из средств благотворительного фонда.

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