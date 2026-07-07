В Новом Уренгое абсолютно все теплые остановки подключили к единой системе видеонаблюдения

Фото: Юлия Чудинова, АНО «Ямал-Медиа»

В Новом Уренгое все тридцать три теплые остановки подключили к единой системе видеонаблюдения. Это позволит лучше контролировать соблюдение общественного порядка и оперативно реагировать на внештатные ситуации, сообщили в пресс-службе губернатора.

- Видеопоток с остановок поступает в единую систему, что повышает эффективность работы правоохранительных органов и городских служб при возникновении инцидентов или необходимости проверки фактов правонарушений, - прокомментировали в пресс-службе.

Всего на Ямала камерами оборудованы 278 остановочных комплексах. Больше всего в Ноябрьске - 65, затем идет Салехард - 54, а замыкает тройку лидеров Приуральский район - 34.

Сейчас общее число камер, подключенных к единой системе видеонаблюдения, превышает семь тысяч. В ближайших планах - увеличить их число до 10 тысяч.

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