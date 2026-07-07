На Ямале бушуют 47 природных пожаров. Это больше, чем сутками ранее

Фото предоставлено КП

На территории Пуровского, Красноселькупского и Надымского районов бушуют 47 природных пожаров общей площадью 18 779,8 гектара. Из них локализованы семь возгораний на площади 2 442 гектара. Это данные на 8:30 утра 7 июля, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В тушении участвуют 504 человека. Вертолеты с водосливным устройством не задействованы, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили 16 природных пожаров площадью 846,8 гектаров.

Всего за пожароопасный сезона на территории округа зафиксировано 346 природных возгораний. Огонь повредил 50 355,7 гектаров территории.

Напоминаем, что сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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