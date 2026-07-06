На Ямале 7 июля 2026 года воздух не прогреется выше +22 градусов

Погода на Ямале на 7 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 7 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

Температура ночью составит +3...+8 градусов, при натекании облачности до +13. Днем столбики термометров покажут +11…+16 градусов, местами +17...+22.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

7 июля по народному календарю - день Ивана Купалы. Это один из самых ярких и мистических праздников в славянской традиции. Он связан с пиком лета, расцветом природы и культом плодородия. Люди верили, что в эту ночь природа достигает особого, магического состояния, а границы между мирами истончаются.

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