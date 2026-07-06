«Переезд в новый дом - важнейшее событие для каждой семьи»: Дмитрий Артюхов вручил салехардцам ключи от новых квартир

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

В Салехарде продолжается заселение микрорайона Обдорский. Накануне губернатор Дмитрий Артюхов вручил ключи еще двенадцати новоселам.

- Переезд в новый дом - важнейшее событие для каждой семьи. Тем более, если это переезд из ветхого старого жилья в новые комфортабельные квартиры. Обдорский - самый быстрорастущий район нашей окружной столицы, неподалеку строится новый детский сад, рядом будет самая большая в городе школа. Уверен, что для салехардцев, в том числе самых маленьких, это будет хорошее место для жизни, - сказал глава региона.

В числе новоселов - Софья и Станислав Майстренко, а также их 4-летний сын Павел. Ранее семья проживала в районе Гидропорт. Жизнь супругов связана с авиацией: оба трудятся диспетчерами по центровке и загрузке самолетов в авиагавани окружной столицы. Маленький Паша ходит в детский сад «Мамонтенок».

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Сейчас в Обдорский работают современные школа и два детских сада, на очереди - еще одна школа на 1 275 мест и садик. Распахнул свои двери торговый центр.

А еще через жилой комплекс курсируют три маршрута общественного транспорта - №№ 5, 8, 12.

Кстати, Салехард - рекордсмен по числу строящихся домов. Сейчас в городе возводят 64 многоквартирника.

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