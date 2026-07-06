Фото предоставлено КП

Жители микрорайона Коротчаево на три дня останутся без холодной воды. Причина этого - работы по промывке водовода, сообщили в АО «Уренгойгорводоканал».

Так, 7 и 8 июля холодной воды не будет по следующим адресам: ул. Юности, 1, 3 «А», 5 «А»; ул. Шоссейная, 12. Время отключения - с 8:00 до 20:00.

Кроме того, с 8 по 9 июля холодная вода исчезнет в мкр. Мирный, 1/2 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/6А, 1/7, 1/7 «А», 1/8, 2/1, 2/2, 5/1; детском саду «Калинка» (1/9); школе № 16. Время отключения все тоже - с 8:00 до 20:00.

Водоразборная колонка будет установлена по адресам: ПГ-14 мкр. Мирный, 1/6; ПГ-28 мкр. Мирный, 2/4.

Раздача питьевой воды планируется 8 июля с 18:00 до 21:00 с автомашины КАМАЗ-56874 во дворе жилого дома № 1/4 мкр. Мирный.

Обращаем внимание, что после возобновления холодной воды ее качество может временно ухудшиться.

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