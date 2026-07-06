Жилые дома, электростанция и дороги: Дмитрий Артюхов проинспектировал строительство жилья и инфраструктуры в Лабытнанги

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов посетил Лабытнанги с рабочей поездкой. Будучи в городе, он проверил, как продвигается строительство жилья, обновление общественных пространств и подготовка к отопительному сезону.

В первую очередь глава региона оценил строительство жилых домов. Сегодня в Лабытнанги возводятся четырнадцать многоквартирников, из них шесть встретят новоселов уже в этом году. Работы кипят в районе улиц Л. Гиршгорна, Магистральная, Школьная, Ленинградская и не только.

- Строится много нового жилья, часть домов будет вводиться в этом году, часть - в следующем. Тот большой объем, который мы наметили несколько лет назад, выполняется, к осени у нас будет много новоселий. Прилагаем все усилия, чтобы деревянные дома в Лабытнанги остались в прошлом. Для этого необходимо интенсивно поработать еще несколько лет, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Далее губернатор посетил местную электростанцию, в состав которой входят четыре газотурбинных энергоблока, 25 котельных, 13 центральных тепловых пунктов и более 450 километров тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

Параллельно идет капитальный ремонт самих сетей: в порядок приведут 12 участков. В приоритете - системы жизнеобеспечения: ремонт пройдет на пяти участках теплоснабжения, включая ключевой тепловой узел в микрорайоне Обской. Также коммунальщики обновят три участка водопровода и четыре участка канализационных коллекторов на улицах Геологов, Комарова, Гагарина, Гиршгорна и Магистральная.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Что касается дорог, в этом году планируется обновить улицы Первомайская, Геологов и Арктическая. На улицах Центральная, Студенческая и Полярная сделают недостающие тротуары. Также в городе реконструируют участок улицы Ленина - в этом году там вводят новые жилые дома, и дорога должна соответствовать возросшей нагрузке.

Подводя итоги поездки, Дмитрий Артюхов отметил, что местные власти искренне желают сделать жизнь земляков комфортной и прилагают для этого все усилия.

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