Новоуренгоец получил вид на жительство в Украине и скрыл это

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Новоуренгоец получил вид на жительство в Украине, но не уведомил об этом соответствующие органы. Теперь у него проблемы с законом, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что мужчина получил вид на жительство в Республике Украина. В соответствии с правилами он должен был в течение 60 дней заявить об этом в соответствующие органы, но так и не сделал этого, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Северянин обвиняется по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение гражданином РФ обязанности подать уведомление о наличии у него гражданства (подданства) иностранного государства, вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве).

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