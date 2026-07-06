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НовостиОбщество6 июля 2026 6:13

Ноябрьский перинатальный центр запретил женщинам брать с собой на роды мужей

Ноябрьский перинатальный центр временно приостановил партнерские роды
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Ноябрьский перинатальный центр временно приостановил партнерские роды. Причина этого - плановая дезинфекция, сообщили в городской больнице.

«В связи с дезинфекцией временно приостановлены партнерские роды и работа семейной палаты, запрещены посещения родственников, а также прогулки», - говорится в сообщении.

Дезинфекция пройдет поэтапно и никак не отразится на доступности медицинской помощи: и плановая, и экстренная оказываются в полном объеме.

Что касается сроков дезинфекции, она продлится примерно две недели.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что перинатальный центр предложил роженицам новую платную услугу - круглосуточное пребывания одного из родственников в палате. Для этого сопровождающему члену семьи необходимо предоставить результат флюорографического исследования давностью не более 12 месяцев.

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