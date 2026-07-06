В Муравленко столкнулись легковушка и квадроцикл: пять человек обратились за медпомощью

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 5 июля на перекрестке улиц Ленина - Муравленко в Муравленко.

- Установлено, что около 21:39 вечера водитель «Шевроле Лачетти», поворачивая налево, не уступил дорогу квадроциклу, движущемуся со встречного направления прямо, и столкнулся с ним, - прокомментировали в ведомстве.

В результате к медикам обратилось пять человек, из них один получил телесные повреждения. Всем была оказана разовая помощь.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 5 ДТП, а с начала года 1 910, в которых 10 человек погибли и 145 получили травмы, в том числе 19 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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