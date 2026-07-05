На Ямале 6 июля 2026 года пройдет дождь, и подует сильный ветер

Погода на Ямале на 6 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 6 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ночью по северо-востоку преимущественно без осадков.

Температура ночью составит +11...+16 градусов. Днем столбики термометров покажут +17…+22 градуса, местами до +27.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный ночью 6-11 м/с, днем - 9-14 м/с.

6 июля по народному календарю - день Аграфены Купальницы. В этот день православная церковь чтит память святой мученицы Агриппины Римской (на Руси ее ласково называли Аграфеной), а в народной традиции ее день соединили с купальскими обрядами. Прозвище «Купальница» появилось потому, что с этого дня на Руси официально открывали купальный сезон: люди верили, что вода в водоемах обретает особую, живительную силу, смывает болезни и тревоги. К тому же 6 июля - канун Ивана Купалы, и день служил подготовкой к этому большому летнему празднику.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.