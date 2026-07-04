В Тазовском стартовал фестиваль парковой скульптуры «Легенды Севера»

Фото: администрация Тазовского района

Сегодня, 4 июля, в Тазовском впервые стартовал окружной фестиваль парковой скульптуры «Легенды Севера». Торжественное открытие фестиваля началось в 10:00 возле районного Дома культуры.

До 10 июля талантливые мастера из семи городов России будут создавать уникальные деревянные скульптуры, вдохновленные северными легендами и традициями.

В прошлом году фестиваль проходил в Новом Уренгое. Гран-при конкурса завоевал ямалец Никита Хороля с работой «Подвиг Кольки». За победу автор получил 100 тысяч рублей. В конкурсе участвовали 10 мастеров из России и Сербии, среди которых была единственная женщина - Мильяна Лазович из Сербии. Все созданные скульптуры останутся в Новом Уренгое и вскоре украсят улицы города.

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