В Ноябрьске по программе «Мой двор» обновят территории двадцати трех многоквартирников

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске продолжается реализация программы «Мой двор». В этом году преобразования коснутся сразу двадцати трех многоквартирников, где проживает порядка полторы тысячи человек, сообщили в городской администрации.

Накануне глава города Алексей Романов посетил вместе с коллегами второй микрорайон. Здесь увеличили парковки, выполнили работы по водоотведению, и сейчас подрядчик готовит основания под детские площадки.

- Главное - чтобы людям было комфортно, - подчеркнул градоначальник.

Во дворе домов №№ 74, 76, 76 «А», 76 «Б», 78 по Ленина и №№ 85, 82 по улице Советская начался демонтаж элементов детской площадки, установлена новая подпорная стена. Позже здесь появятся беседка со скамейками для отдыха, фонари и видеокамеры.

Возле дома № 83 «А» сделали лотки для отвода осадков. А возле дома № 83 по улице Советская и №№ 4, 6 по улице Городилова заасфальтировали территорию. Центром притяжения детворы станет «Научная» многофункциональная площадка с элементами обучения и подсветкой. Основание для нее уже выполнено.

Дворы домов №№ 48, 28, 50 по улице Ленина и №№ 20, 20 «А», 20 «Б», 22, 24, 26 по улице Дзержинского приводят в порядок по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Здесь сделали тротуар, заменили ограждение, предусмотрели систему водоотвода. Площадка под игровую зону уже забетонирована.

Кроме того, во всех перечисленных дворах увеличили парковочные места.

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