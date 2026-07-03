«Благодарю за преданность делу»: Дмитрий Артюхов поздравил ямальских автоинспекторов с профессиональным праздником

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Ямальские автоинспекторы отмечают 90-летие со дня образования Государственной автомобильной инспекции (ГАИ), которая позже стала ГИБДД МВД России.

С юбилейной датой сотрудников поздравил губернатор Дмитрий Артюхов. Он отметил, что безопасные дороги - это жизненная необходимость, а порядок на них напрямую зависит от ежедневной работы автоинспекторов.

- Каждый год, проезжая за рулем тысячи километров по нашим трассам, я прекрасно понимаю, насколько сложна ваша служба. Вовремя заметить неладное, предупредить водителя об опасном участке, прийти на помощь в трудную минуту и пресечь грубое нарушение - именно из этого складывается безопасность ямальцев, - подчеркнул глава региона.

Также он отметил, что за последние годы в регионе значительно улучшилась дорожная сеть, трассы оснастили современными системами фотовидеофиксации, активно развивается инфраструктура.

- Но любая, даже самая технологичная дорога требует надежного контроля. Без вашего профессионализма и преданности делу обеспечить порядок и безопасность на этих трассах было бы невозможно. От всей души благодарю весь личный состав за самоотверженность, выдержку и надежность. Желаю крепкого здоровья, безопасных дежурств и успешной службы, - обратился к сотрудникам Дмитрий Артюхов.

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