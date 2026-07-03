Новое туберкулезное отделение в Тазовском готово распахнуть свои двери

Фото: Госстройнадзор ЯНАО

В Тазовском завершилось строительство нового туберкулезного отделения на двенадцать мест. Специалисты Госстройнадзора выдали застройщику заключение о соответствии требованиям проектной документации.

Здание спроектировано с учетом современных требований к специализированным медучреждениям. В нем есть палаты различного типа, процедурные помещения, пост медицинского персонала, административно-бытовой блок и технические помещения, необходимые для бесперебойной работы отделения.

Фото: Госстройнадзор ЯНАО

Внутренняя отделка здания также выполнена с учетом специфики отделения: применены износостойкие и влагонепроницаемые материалы, поверхности легко поддаются санитарной обработке и дезинфекции, а напольные покрытия имеют противоскользящие свойства.

По словам начальника второго территориального управления службы государственного строительного надзора Ямала Владимира Сурнина, строительство подобных объектов требует особенно строгого соблюдения требований безопасности и санитарных норм.

- Туберкулезное отделение - это объект с повышенными требованиями к инженерным решениям, вентиляции и организации внутренних процессов. От качества выполнения этих работ напрямую зависит безопасность пациентов и медицинского персонала, - подчеркнул он.

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