Новые инструменты, лифт и яркая форма: Дмитрий Артюхов поддержал инициативы ямальцев, озвученные во время личного приема

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов провел личный прием граждан в формате видеосвязи. За помощью к нему обратились жители Нового Уренгоя, Ноябрьска и Шурышкарского района.

Так, новоуренгоец Алексей Павлов попросил закупить новые музыкальные инструменты в Детскую школу искусств, где учится его ребенок. В скором времени она распахнет свои двери после капитального ремонта.

- Новая детская школа искусств в Новом Уренгое станет самой большой на Ямале и одной из крупнейших в стране. Но главное - не масштаб здания, а те возможности, которые мы в него заложим. Это касается и инструментов. Только в этом году планируется закупить 149 единиц, чтобы каждый ребенок учился на достойном и качественном инструменте, - сказал глава региона.

Александра Кравцова, также проживающая в газовой столице, озвучила проблему жителей дома № 6/8 микрорайона Восточный: в многоэтажке постоянно ломается лифт, его ремонтируют, но сроки затягиваются из-за сложностей с закупкой запчастей. В итоге было решено заменить лифты на отечественные за счет средств программы капремонта.

Председатель думы Шурышкарского района и глава районного Совета ветеранов Александр Худалей рассказал о проблеме участника СВО, инвалида II группы Сергея Литва: чтобы облегчить быт, мужчине нужен моющий робот-пылесос. Губернатор попросил решить вопрос в кратчайшие сроки.

Из студии в Ноябрьске на связь с Дмитрием Артюховым вышла тренер по чирлидингу спортшколы «Северное сияние» Анастасия Олькова и ее воспитанницы. Хореограф попросила обеспечить команду единой красивой формой, которая сделает команду узнаваемой. Губернатор с радость поддержал эту идею.

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