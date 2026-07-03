Фото: администрация Надымского района

Житель Надымского района Александр Неркагы погиб в ходе СВО. Печальную новость сообщили в администрации муниципалитета.

«Кутопьюганец Александр Неркагы погиб при исполнении служебного долга во время спецоперации. Он до конца был верен своей стране, воинской присяге и навсегда останется для нас примером мужества и чести», - говорится в сообщении.

На линии боевого соприкосновения северянин служил в звании рядового.

Глава района Дмитрий Жаромских, администрация и всего его жители приносят искренние соболезнования родным, друзьям и близким Александра.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме участники акции «Поддержим наших Zащитников» подготовили необычную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО. В нее вошли «Победный чай» и «Витаминный заряд».

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