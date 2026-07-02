На Ямале 3 июля 2026 года столбики термометров поднимутся до +24 градусов

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП
В пятницу, 3 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман.
Температура ночью составит +6...+11 градусов. Днем столбики термометров покажут +19…+24 градуса.
Ветер северо-восточный с переходом на восточный 4-9 м/с.
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