На Ямале 3 июля 2026 года столбики термометров поднимутся до +24 градусов

Погода на Ямале на 3 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 3 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман.

Температура ночью составит +6...+11 градусов. Днем столбики термометров покажут +19…+24 градуса.

Ветер северо-восточный с переходом на восточный 4-9 м/с.

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