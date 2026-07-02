В Салехарде строящееся общежитие для сотрудников соцсферы сдадут до конца года

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде на улице Северная завершается строительство общежития для сотрудников соцсферы. Его сдача запланирована до конца года, сообщили в городской администрации.

Напоминаем, что предыдущий подрядчик серьезно нарушил график, и контракты с ним были расторгнуты. Но благодаря банковским гарантиям деньги удалось вернуть в бюджет.

Проект включает строительство двух трехэтажных зданий на улицах Северной и Чкалова - по 38 квартир в каждом.

- Эти объекты очень важны для города. Да, была пауза. Но мы вышли из ситуации с минимальными потерями и нашли добросовестного застройщика. Теперь важно наверстать упущенное и построить для людей действительно качественное жилье, - сказал замглавы города Юрий Бойко.

Сейчас к работам приступил новый застройщик. Корпус на улице Северная находится в высокой стадии готовности: на верхних этажах уже идет отделка. Здание на Чкалова пока на этапе фундамента, активная стройка возобновится в ближайшее время. Его сдача запланирована на конец 2027 года.

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