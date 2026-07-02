Ливневки с подогревом появятся во дворах Муравленко

Фото: Елена Молдован

В Муравленко по программе «Мой двор» обновляют три дворовые территории. По словам главы города Елены Молдован, работы выполнены уже более чем наполовину.

В микрорайоне Солнечном приводят в порядок территории домов №№ 125 и 127 по улице Ленина. Рабочие уже уложили бордюр и сейчас заканчивают выкладывать тротуары брусчаткой. Прокладываются лотки с уникальной для региона системой подогрева, на будущие газоны завозится грунт.

А в микрорайоне Центральный облагораживают территории домов №№ 71, 73, 79, 81 по улице Ленина, №№ 15 и 17 по улице Губкина, № 2 и 4 по улице Новоселов. Здесь идут установка бордюров, укладка плитки, монтаж ливневки с подогревом. На подготовленных участках начинается отсыпка щебня под проезды.

После завершения основных работ подрядчик проведет озеленение, установит скамейки и урны.

- Жители получат не просто отремонтированные дворы, а современные пространства для комфортной жизни - с безопасными тротуарами, тёплыми водостоками и удобными парковками, - подытожила Елена Молдован.

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