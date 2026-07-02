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НовостиАвто2 июля 2026 8:15

Движение на перегоне между станциями Ноябрьск-1 и Ноябрьск-2 закроют на две недели

Движение на перегоне между станциями Ноябрьск-1 и Ноябрьск-2 закроется из-за ремонта
Марина Прохорова
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске закроется движение на перегоне между станциями Ноябрьск-1 и Ноябрьск-2, а именно на железнодорожном переезде 210-го километра ПК 6. Об этом сообщили в городской администрации.

Проезд будет закрыт с полуночи 5 июля до полуночи 17 июля, это связано с запланированным ремонтом.

- Планируйте свои маршруты заранее, с учетом данных изменений. Внимательно следите за временными дорожными знаками - они помогут сориентироваться на дороге, - обратились в мэрии к землякам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что мост на дороге Надым - Салехард ждет масштабный ремонт. За короткое северное лето специалисты заменят старые дорожные плиты на асфальтобетонное покрытие, обновят гидроизоляцию и барьерное ограждение.

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