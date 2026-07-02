Фото: администрация Нового Уренгоя

Житель Нового Уренгоя Павел Свеженцев погиб в ходе СВО. Печальную новость сообщили в администрации муниципалитета.

«В зоне проведения СВО погиб наш земляк Павел Свеженцев. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата для всех, кто его знал», - говорится в сообщении.

Память о его самоотверженности Павла навсегда останется в сердцах новоуренгойцев, ведь Герои живы, пока жива память о них.

Всех, кто желает проводить Павла Александровича в последний путь, ждут 3 июля с 10:00 до 10:40 в храме района Коротчаево.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что Новый Уренгой отправил бойцам СВО пятнадцать фур с техникой и гуманитаркой. В них - запасные части для различной техники, постельное белье, матрасы, более ста коробок с халатами, масками и медикаментами для госпиталей и не только.

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