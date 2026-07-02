В Салехарде пункт сбора гуманитарной помощи переехал на новый адрес

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Волновахи переехал на новый адрес: ул. Республики, 92. Об этом сообщили в городской администрации.

С 20 июля салехардцы могут поучаствовать в акции «Собери ребенка в школу». Для этого нужно принести в пункт сбора канцелярские принадлежности, школьную и спортивную форму, средства личной гигиены, бытовую технику, предметы первой необходимости.

Гуманитарка будет приниматься по понедельникам, средам и пятницам с 16:00 до 18:00. Отправка конвоя состоится в начале августа.

- Каждая тетрадь, каждый набор карандашей, каждая коробка с необходимыми вещами - это вклад в большое общее дело. Вместе мы можем сделать так, чтобы подготовка к новому учебному году стала для детей Волновахи немного радостнее и спокойнее, - обратились в мэрии к землякам.

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