Природные пожары вспыхнули в Шурышкарском районе. Всего на Ямале горят 17 тысяч гектаров

Фото предоставлено КП

На территории Пуровского, Шурышкарского, Красноселькупского, Надымского и Тазовского районов бушуют 72 природных пожара общей площадью 17 857,8 гектаров. Это данные на 8:30 утра 2 июля, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В тушении участвуют 502 человека и один вертолет МИ-8 с водосливным устройством, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили 14 природных пожаров площадью 1 966,5 гектаров, а с начала сезона - 286 пожаров на площади 37 354,7 гектара.

Напоминаем, что сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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