Под Салехардом столкнулись «Киа» и «Лада»: есть пострадавший

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 1 июля на 12-м километре дороги Салехард - Лабытнанги.

- Установлено, что около 7:00 произошло столкновение «Киа» и «Лады». В результате водитель отечественного автомобиля получил травмы, - прокомментировали в мэрии.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 8 ДТП, а с начала года 1 886, в которых 10 человек погибли и 142 получили травмы, в том числе 17 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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