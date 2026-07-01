На Ямал 2 июля 2026 года придет долгожданная прохлада

Погода на Ямале на 2 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 2 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, пройдет дождь, но по западу преимущественно сухо.

Температура ночью составит +6...+11 градусов, при натекании облачности +13...+18. Днем столбики термометров покажут +14…+19 градусов, местами +21...+26.

Ветер северный, северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.