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НовостиОбщество1 июля 2026 21:01

На Ямал 2 июля 2026 года придет долгожданная прохлада

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 2 июля 2026 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 2 июля

Погода на Ямале на 2 июля

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 2 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, пройдет дождь, но по западу преимущественно сухо.

Температура ночью составит +6...+11 градусов, при натекании облачности +13...+18. Днем столбики термометров покажут +14…+19 градусов, местами +21...+26.

Ветер северный, северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с.

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