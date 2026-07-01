Новоуренгойские врачи впервые применили новый метод химиотерапии к пациенту с лейкозом

Фото: официальная страница Ямала в соцсети «ВКонтакте»

Новоуренгойские врачи впервые применили новый метод химиотерапии. Пациентом стал молодой человек с лейкозом, находящийся в ремиссии, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

- Врачи применили к пациенту интратекальную терапию. Этот метод позволяет вводить препараты непосредственно в спинномозговую жидкость, омывающую головной и спинной мозг, - уточнили в ведомстве.

Данную процедуру парню назначила лечащий врач-гематолог Юлиана Яруллина, а выполнил - заведующий отделением анестезиологии и реанимации Эдуард Ирючкин.

Интратекальное введение химиопрепаратов позволяет достичь быстрого эффекта и использовать микродозы, которые при обычных внутривенных инъекциях или приеме таблеток были бы неэффективны или вызвали бы тяжелые побочные реакции.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что травматолог Андрей Авлошенко и оториноларинголог Анна Рекунова из Новоуренгойской ЦГБ вошли в рейтинг лучших по версии портала «ПроДокторов».

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