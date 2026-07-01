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НовостиОбщество1 июля 2026 12:05

Зарядная станция для электромобилей заработала в Тарко-Сале

В Тарко-Сале открылась зарядная станция для электромобилей
Марина Прохорова
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В Тарко-Сале открылась зарядная станция для электромобилей. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Новая станция находится в микрорайоне Пуровск и обладает высокой мощностью 240 кВт. Этого достаточно, чтобы зарядить машину за 15 минут. Кстати, одновременно на станции могут заряжаться три автомобиля.

Напоминаем, что зарядные станции устанавливают на Ямале с 2024 года. Их можно встретить в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое, Муравленко и на Карамовском посту.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме построят новую автозаправочную станцию.

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