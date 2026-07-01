Дмитрий Артюхов: «Ямал вошел в число приоритетных регионов по поставкам топлива»

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Ямал попал в число приоритетных регионов по снабжению топливом. Причина этого - Северный завоз: отдаленные поселения необходимо обеспечить к зиме.

- Централизованный завоз идет - готовим территории к зиме по графику, по многим позициям уже отгрузили почти половину от запланированного объема нефтепродуктов. Правительство страны определило наш северный регион в число тех, куда топливо будет поставляться в первую очередь, - сказал губернатор Дмитрий Артюхов.

В этом году Ямалу критически важно обеспечить необходимый объем поставок: по дизельному топливу для коммунальных нужд, по авиационному керосину для транспортной связанности. Сроки - июнь-июль, пока стоит «большая вода», и суда могут безопасно подойти к берегу.

Также будут идти поставки угля, хотя в структуре он занимает малую часть. Но такие котельные на Ямале тоже есть.

Что касается в целом ситуации с топливом, она Ямале стабильная. Анализ ситуации ведется ежедневно.

- Дефицита бензина и дизельного топлива сегодня на Ямале нет - запасы сформированы на уровне прошлого года. При этом большинство автозаправок временно ввели ограничения - это нужно для недопущения ажиотажа и спекуляций, планового обеспечения топливом жителей и предприятий, - заключил губернатор.

О ситуации с бензином на Ямале

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