На Ямале бушуют 47 природных пожаров: огонь охватил почти 19 тысяч гектаров

Фото предоставлено КП

На территории Пуровского, Красноселькупского, Надымского и Тазовского районов бушуют 47 природных пожаров общей площадью 18 711 гектаров. Это данные на 8:30 утра 1 июля, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В тушении участвуют 460 человек и четыре вертолета МИ-8 с водосливным устройством, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили шесть природных пожаров площадью 1 437 гектаров, а с начала сезона - 235 пожаров на площади 34 434 гектара.

Напоминаем, что сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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