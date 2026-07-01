В Ноябрьске пьяная мать загубила маленького сына. Сначала она уронила ребенка на лестницу, а затем рухнула на него сверху

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Ноябрьске пьяная мать загубила маленького сына. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 9 мая 2026 года, когда женщина взяла ребенка и отправилась к подруге пьянствовать. Весь день женщина пила алкоголь и ближе к ночи ночи уснула, а на утро она решила отправиться домой, но изрядная доля спиртного дала о себе знать.

- На следующий день, после застолья, женщина, будучи в состоянии опьянения, вышла из квартиры в подъезд с ребенком на руках. Потеряв равновесие, она уронила мальчика на ступени, а затем упала на него и придавила своим телом, - прокомментировали в ведомстве.

К несчастью, травмы, полученные ребенком, оказались смертельны. Он скончался в реанимации.

Ноябрянка обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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