Фото: Олег Попов

В Мужах рядом с пассажирским причалом установили пластиковые понтоны. С соответствующей просьбой жители обращались к главе района Олегу Попову и были услышаны.

- Как и обещал во время прямого эфира, в районе пассажирского причала установили пластиковые понтоны. Они необходимы для удобной посадки и высадки жителей, прибывающих на моторных лодках.

Первые понтоны были установлены в 2023 году по просьбе восяховцев, а затем и в других поселениях. И вот уже четвертый плавучие конструкции решает вопросы не только удобства, но и безопасности жителей района.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Мужах проложат водоочистные сооружения. Первый этап на пути к этому - строительство «пилотной» водоочистки небольшой производительности для оттачивания технологии.

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