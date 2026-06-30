Стоматолог-хирург из Нового Уренгоя выявил у пациентки рак челюсти на ранней стадии

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Новоуренгойский стоматолог выявил у пациентки рак челюсти на ранней стадии. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы.

Все началось с того, что к хирургу-стоматологу Финату Фазуллину обратилась женщина, жалующаяся на изменения десны в области жевательного зуба. При осмотре врач увидел видоизмененную ткань с нечетким контуром, отличающуюся по цвету от слизистой оболочки полости рта.

Финат Фазуллин - опытный врач, и учитывая похожие случаи в своей практике сразу взял биопсию. Это безболезненная процедура забора подозрительного участка ткани под местной анестезией.

Анализ показал наличие раковых клеток. Не медля, пациентку направили в федеральный центр, где она была успешно прооперирована. Вскоре женщина отправится домой.

- Вовремя проведенная диагностика спасла северянке жизнь и сохранила ее качество, - подчеркнули в ведомстве.

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