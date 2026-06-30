Фото: администрация Салехарда

Салехардские бойцы СВО и их семьи могут получить бесплатную юридическую помощь. Консультации пройдут 2 июня с 14:00 до 15:00 в библиотеке им. Р. П. Ругина, сообщили в городской администрации.

Специалисты «Юридического бюро» помогут разобраться в следующих вопросах:

- оформление удостоверения ветерана боевых действий;

- единовременные и ежемесячные выплаты;

- жилищные сертификаты и льготы по ЖКХ;

- медицинское и санаторно-курортное обеспечение;

- юридическая поддержка родственников погибших.

Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону: +7(34922)3-11-02.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что салехардские волонтеры начали плести «браслеты жизни» для бойцов СВО. Это не просто аксессуар, а очень полезная вещь: за считанные секунды они превращается в надежную 5-метровую веревку, которая отлично подойдет для эвакуации раненых, перетягивания боеприпасов и может использоваться как жгут или трос.

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