В Пуровском районе ожидается высокий уровень пожарной опасности

Фото: администрация Пуровского района

В ближайшие дни на территории Пуровского района ожидается высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

«С 30 июня по 2 июля на территории всего района ожидается высокий уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.

Также власти напомнили, что до 16 июля леса Пуровского района закрыты для посещения. Это касается как людей, так и автомобилей.

Сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

За ситуацией в лесах следят авиация, в том числе беспилотная, наземные группы, видеокамеры дальнего действия системы «Лесохранитель» и спутниковая система дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз».

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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