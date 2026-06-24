Дмитрий Артюхов доложил полпреду президента в УрФО Артему Жоге о подготовке Ямала к отопительному сезону

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО

Губернатор Дмитрий Артюхов принял участие в Совете при полпреде президента в УрФО. Он прошел в Екатеринбурге и был посвящен итогам прошлого отопительного сезона и подготовке к новому.

Взяв слово, Дмитрий Артюхов доложил, что прошедший отопительный сезон прошел без серьезных сбоев - аварий в работе систем жизнеобеспечения зафиксировано не было. А общее количество инцидентов, по сравнению с предыдущим периодом, удалось снизить почти на 10%.

Отдельное внимание Дмитрий Артюхов уделил работе по обновлению коммунальных сетей. Он подчеркнул, что за два последних года в округе заменили более 138 километров ветхих сетей, при этом темпы работ ежегодно растут. В текущем году запланирована замена почти 91 километра сетей.

- Ключевая тема в этом вопросе - ремонт и восстановление коммунальных сетей. У нас каждый год нарастает протяженность сетей, которые подлежат замене. И, к счастью, их замена идет быстрее, чем признание ветхими - это и есть наша главная цель в этой работе, - отметил Дмитрий Артюхов.

Что касается предстоящего сезона, все необходимые планы утверждены, ведется завоз топлива.

- Важнейшая тема подготовки к зиме - это, конечно, северный завоз. В этом году нам критически важно обеспечить необходимый объем - и по дизельному топливу для коммунальных нужд, и по авиационному керосину для транспортной связанности. Это надо сделать за июнь-июль, пока есть большая вода и можно безопасно подойти к береговой инфраструктуре, заполнить емкости на всю зиму, - рассказал губернатор.

Также он отметил, что для бесперебойного энергоснабжения в регионе имеются более 700 резервных источников питания.

В завершение Дмитрий Артюхов заявил, что подача тепла на социально значимые объекты произойдет до 1 сентября, а полная готовность всей инфраструктуры будет достигнута согласно утвержденному графику.

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