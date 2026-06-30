Жители Нового Уренгоя на несколько дней останутся без холодной воды Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Нового Уренгоя на два дня останутся без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Уренгойгорводоканала».

Холодную воду отключат с 8:00 1 июля и дадут в 20:00 2 июля. Ограничения коснутся домов № 1/4, № 1/5 и № 6/2 в микрорайоне Дружба.

Водоразборная колонка будет стоять по адреса: ПГ-4 микрорайон Дружба, 1/6 «А» (у магазина «Аполлон»).

Раздача питьевой воды пройдет 1 июля с 18:00 до 21:00 с автомашины КАМАЗ-56874 (водовоз). Он будет стоят с правого торца жилого дома № 1/4 микрорайона Дружба.

А с 8:00 2 июля и до 20:00 3 июля холодной воды не будет в районе Коротчаево по следующим адресам: улица Западная, 1 (АРГО); улица Конева, 1 (УТК); улица Шоссейная, 1 (КАМО); ЦТП-8 и котельная № 18.

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