Фото: администрация Нового Уренгоя

Новоуренгойский центр здоровья детей уходит в отпуск до 21 августа. Об этом сообщили в городской администрации.

В период летних школьных каникул центр традиционно приостанавливает работу. Все вопросы по профосмотрам, вакцинации, медицинским заключениям для трудоустройства, поступлению в учебные заведения или оформлению в детский сад можно задать участковому педиатру.

Обращаем внимание, что выписка о прививках выдается в кабинете №14 по новому графику: понедельник - пятница с 8:00 до 14:00, суббота - с 8:00 до 12:00.

Также заказ справок доступен на сайте Новоуренгойской центральной городской больницы.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в стоматологии Нового Уренгоя заработал кабинет неотложной помощи. Его открытие во многом связано с трудоустройством нового доктора-стоматолога Семена Гуляева.

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