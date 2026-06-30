Житель Аксарки перебрал со спиртным и жестоко избил родную мать. Женщина умерла в больнице

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Житель Аксарки до смерти забил родную мать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 23 июня, когда обвиняемый, будучи в алкогольном опьянении, поссорился со своей матерью и множество раз ударил ее по голове. Женщина скончалась на следующий день в больнице.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили комплекс криминалистических судебных экспертиз.

Что касается горе-сына, он находится под стражей и обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что подросток из Надыма до смерти забил мать-алкоголичку. Разъяренный подросток три раза ударил женщину ногой в живот, и она получила разрыв брыжеечной артерии.

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